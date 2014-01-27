Сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла этап Кубка мира
18:09, 27 января 2014Спорт
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Национальная сборная Украины по фехтованию на шпагах выиграла этап Кубка мира, который прошел в итальянском Линьяно.
Украинские шпажисты / nffu.org.ua
Об этом сообщает официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины.
Богдан Никишин, Дмитрий Карюченко Анатолий Герей и Игорь Рейзлин поднялись на наивысшую ступеньку пьедестала почета, победив в финале сборную команду Польши (17:16). По дороге к финалу наши ребята обыграли команды Казахстана (39:34), Италии (45:35) и Израиля (36:30).
В личных соревнованиях, которые предшествовали командному турниру, шанс попасть в четверку сильнейших был сразу у двоих украинцев – Анатолия Герея и Богдана Никишина, однако оба спортсмена сложили оружие в четвертьфинале. Герей уступил французу Ивану Тревежо (13:15), а Никишин – французу Даниэлю Жеренту (11:15).
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