Татьяна Гамера-Шмырко защитила титул победительницы марафона в Осаке
17:08, 27 января 2014Спорт
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Украинка Татьяна Гамера-Шмырко второй год подряд победила на одном из самых престижных марафонов мира в Осаке (Япония).
Марафон / uaf.org.ua
Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.
Соревнования в Осаке входят в серию IAAF Silver Label Road Race.
Украинка финишировала в гордом одиночестве намного опередив даже ближайших соперниц. Дистанцию 42,195 км украинка преодолела за 2:24.37 ч. Ближайшая преследовательница, японка Юкико Акаба уступила ей 1 мин. 23 сек. Еще через полминуты финишировала полька Каролина Яржинская.
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