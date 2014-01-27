Татьяна Гамера-Шмырко защитила титул победительницы марафона в Осаке

17:08, 27 января 2014
Спорт
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Украинка Татьяна Гамера-Шмырко второй год подряд победила на одном из самых престижных марафонов мира в Осаке (Япония).

Марафон / uaf.org.ua

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.  

Соревнования в Осаке входят в серию IAAF Silver Label Road Race.

Украинка финишировала в гордом одиночестве намного опередив даже ближайших соперниц. Дистанцию 42,195 км украинка преодолела за 2:24.37 ч. Ближайшая преследовательница, японка Юкико Акаба уступила ей 1 мин. 23 сек. Еще через полминуты финишировала полька Каролина Яржинская.

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