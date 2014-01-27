Сборная Украины вышла в четвертьфинал Кубка Содружества

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы по ходу всего матча имели большое преимущество над азиатской командой, но в голы его воплотили только во втором тайме. В первой 45-минутке сохранялась нулевая ничья. Голы забили Акулинин,( 56-я минута) Юрченко, (59) Тотовицкий, (79) и Калитвинцев (85). Гости на это ответили одним точным ударом Рахмонова на предпоследней 89-й минуте игры.

Таким образом, сборная Украины вышла в четвертьфинал с первого места в группе, набрав максимальное количество очков – 9 – три победы в трех матчах.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы обыграли Эстонию и Кыргызстан с одинаковым счетом – 2:0. Кубок Содружества проходит в Санкт-Петербурге (Россия) с 24 января по 2 февраля.