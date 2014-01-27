Оглашен состав сборной Украины по мини-футболу на Евро-2014

Как сообщает корреспондент УНИАН, Рывкин сделал свое заявление на пресс-конференции в киевском Доме футбола.

В частности, тренер отметил: «Мы пытаемся использоваться максимально возможное время на определения списка 14. Это футзал возможны травмы, но на сегодня эти 14 футболистов, что находятся здесь, включены в заявку, хотя до дедлайна время еще есть. Есть сборные, которые пытаются максимально использовать это время, но мы определились с нашим списком на данный момент. Дай бог, чтобы риск травм у нас миновал. Поэтому эти ребята, которые здесь присутствуют, должны поехать в Бельгию».

На пресс-конференции присутствовали: вратари - Евгений Иваняк (Локомотив Харьков), Дмитрий Литвиненко (Локомотив Харьков), Кирилл Ципун (Ураган Ивано-Франковск); полевые игроки - Евгений Валенко (Ураган Ивано-Франковск), Петр Шотурма (Ураган Ивано-Франковск), Виталий Киселев (Локомотив Харьков), Александр Сорокин (Локомотив Харьков), Дмитрий Сорокин (Локомотив Харьков), Дмитрий Клочко (Локомотив Харьков), Николай Белоцерковец (Локомотив Харьков), Максим Павленко (Энергия Львов), Денис Овсянников (Энергия Львов), Евгений Рогачев (Энергия Львов) и Дмитрий Бондарь (Энергия Львов).

Чемпионат Европы по мини-футболу состоится в Бельгии (Антверпен и Шарлеруа) с 28 января по 9 февраля.