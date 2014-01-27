Владимир Кличко собирается выступить на Олимпиаде-2016 в Рио
13:54, 27 января 2014Спорт
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Чемпион мира в супертяжелом весе по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» 37-летний украинец Владимир Кличко подтвердил свое желание принять участие в летних Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Кличко / klitschko-brothers.com
Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на интервью, данное спортсменом Gulfnews.
В частности, Кличко заявил: «Я определенно собираюсь принять участие в Олимпиаде, если к тому времени сохраню здоровье и мотивацию. До Олимпиады остается еще два с половиной года. С одной стороны, они кажутся вечностью, а с другой, пролетят очень быстро».
Напомним, Владимир Кличко является олимпийским чемпионом Игр 1996 года в Атланте и ранее неоднократно заявлял о желании повторить свой успех.
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