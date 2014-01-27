Владимир Кличко собирается выступить на Олимпиаде-2016 в Рио

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на интервью, данное спортсменом Gulfnews.

В частности, Кличко заявил: «Я определенно собираюсь принять участие в Олимпиаде, если к тому времени сохраню здоровье и мотивацию. До Олимпиады остается еще два с половиной года. С одной стороны, они кажутся вечностью, а с другой, пролетят очень быстро».

Напомним, Владимир Кличко является олимпийским чемпионом Игр 1996 года в Атланте и ранее неоднократно заявлял о желании повторить свой успех.