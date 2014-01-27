Владимир Кличко собирается выступить на Олимпиаде-2016 в Рио

13:54, 27 января 2014
Спорт
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Чемпион мира в супертяжелом весе по боксу по версиям IBF, WBA, WBО,  IBO и журнала «The Ring Magazine» 37-летний украинец Владимир Кличко подтвердил свое желание принять участие в летних Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.  

Кличко / klitschko-brothers.com

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на интервью, данное спортсменом  Gulfnews.

В частности, Кличко заявил: «Я определенно собираюсь принять участие в Олимпиаде, если к тому времени сохраню здоровье и мотивацию. До Олимпиады остается еще два с половиной года. С одной стороны, они кажутся вечностью, а с другой, пролетят очень быстро». 

Напомним, Владимир Кличко является олимпийским чемпионом Игр 1996 года в Атланте и ранее неоднократно заявлял о желании повторить свой успех.

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