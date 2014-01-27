Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди клубов Суперлиги, по итогам которых сайт Суперлиги определил традиционную пятерку лучших игроков.
Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.
Лучшими защитниками недели стали Доминик Коулмэн («Киев») - 11 очков, 9 передач, 7 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот, а также Ростислав Кривич («Одесса») - 26 очков, 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
Среди форвардов отличились Андрей Кальниченко («Черкасские Мавпы») - 21 очко, 5 подборов, 1 передачу и 1 перехват и Ярослав Лемик («Политехника-Галичина») - 10 очков, 11 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.
Лучшим центровым недели назван Кэрвин Бристол («Николаев») - 15 очков, 19 подборов, 5 блок-шотов и 2 передачи.
На данный момент в турнирной таблице лидерами являются сразу два клуба. «Химик» (Южный) и «Донецк» выиграли по 12 игр при 2 поражениях. У «Одессы» - 11/5, киевского «Будівельника» - 10/5.