Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.

Лучшими защитниками недели стали Доминик Коулмэн («Киев») - 11 очков, 9 передач, 7 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот, а также Ростислав Кривич («Одесса») - 26 очков, 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

Среди форвардов отличились Андрей Кальниченко («Черкасские Мавпы») - 21 очко, 5 подборов, 1 передачу и 1 перехват и Ярослав Лемик («Политехника-Галичина») - 10 очков, 11 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.

Лучшим центровым недели назван Кэрвин Бристол («Николаев») - 15 очков, 19 подборов, 5 блок-шотов и 2 передачи.

На данный момент в турнирной таблице лидерами являются сразу два клуба. «Химик» (Южный) и «Донецк» выиграли по 12 игр при 2 поражениях. У «Одессы» - 11/5, киевского «Будівельника» - 10/5.