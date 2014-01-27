Победители Australian Open поднялись в рейтинге на третье место

Об этом сообщают пресс-службы Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

В рейтинге АТР Вавринка поднялся с восьмого места на третье опередив Хуана-Мартина Дель Потро (Аргентина), Давида Феррера (Испания), Энди Маррея (Великобритания), Томаша Бердыха (Чехия) и Роджера Федерера (Швейцария), который, кстати, опустился на восьмое место. Впереди по прежнему идут испанец Рафаэль Надаль, проигравший Вавринке в финале и серб Новак Джокович, которого швейцарец одолел в четвертьфинале.

Лучший из украинцев Александр Долгополов в этом рейтинге находится на 53-м месте, поднялся с 56-го, Сергей Стаховский опустился с 82-го на 85-е место, а Илья Марченко поднялся со 162-го на 160-е место.

Что касается рейтинга WTA, то здесь Ли На подялась с четвертого места на третье опередив россиянку Марию Шарапову. Шарапову, кстати, опередила и полька Агнешка Радванська, которая поднялась на 4-е место. Россиянка теперь является пятой ракеткой мира. Лидерами, как и прежде, остаются Серена Уильямс (США) и Виктория Азаренко (Белоруссия).

Что касается украинок, то самая успешная из наших представителей на Australian Open Элина Свитолина, которая дошла в Мельбурне до третьего круга, поднялась с 47-го на 38-е место. Отсальные спортсменки находятся за пределами первой сотни. На 103-м месте идет (прежняя позиция - 106) Надежда Киченок, на 120-м (118) - Марина Заневская, на 132-м (96) - Леся Цуренко, на 180-м (184) - Ольга Савчук, на 183-м (172) - Юлия Бейгельзимер, на 190-м (197) - Катерина Козлова, на 194-м (205) - Анастасия Васильева.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходил с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.