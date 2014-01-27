НОК презентовал справочник сборной Украины
11:53, 27 января 2014Спорт
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За 10 дней до старта Олимпийских Игр-2014 в Сочи Национальный олимпийский комитет Украины презентовал справочник Национальной Олимпийской команды.
В Сочи Украину представят 42 спортсмена / noc-ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в НОК Украины.
Именно здесь можно найти актуальную информацию о каждом члене сборной, их лучшие результаты и достижения, а также данные по тренерскому составу, который подготовил наших олимпийцев.
Напомним, что право представлять Украину на XXII зимних Олимпийских играх завоевали 42 атлета, которые будут соревноваться в 9 видах спорта.
Ознакомиться и получить подробную информацию о наших олимпийцах можно по ссылке http://noc-ukr.org/olympic/games/sochi-2014/team-ukraine/
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