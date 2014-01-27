НОК презентовал справочник сборной Украины

Об этом УНИАН сообщили в НОК Украины.

Именно здесь можно найти актуальную информацию о каждом члене сборной, их лучшие результаты и достижения, а также данные по тренерскому составу, который подготовил наших олимпийцев.

Напомним, что право представлять Украину на XXII зимних Олимпийских играх завоевали 42 атлета, которые будут соревноваться в 9 видах спорта.

Ознакомиться и получить подробную информацию о наших олимпийцах можно по ссылке http://noc-ukr.org/olympic/games/sochi-2014/team-ukraine/