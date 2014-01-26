Киевское «Динамо» выиграло у хорватской «Риеки»

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

По традиции контрольных товарищеских игр «Динамо» провело два тайма в разных составах, всего в игре было задействовано 22 футболиста. В первом тайме за «Динамо» играли Шовковский Александр, Хачериди Евгений, Данило Силва, Драгович Александр, Макаренко Евгений, Гусев Олег, Аруна Лукман, Сидорчук Сергей, Мигел, Ярмоленко Андрей, Мбокани Дьемерси. После перерыва состав команды полностью поменялся. Вышли - Коваль Максим, Вида Домагой, Тремулинас Бенуа, Ягодинскис Виталийс, Вукоевич Огнен, Гармаш Денис, Цуриков Андрей, Безус Роман, Беланда Юнес, Идейе Браун, Ленс Джермейн.

Стоит отметить, что второй вариант состава принес гораздо больше пользы команде в плане достижения успеха в игре. Если в первой 45-минутке единственный гол забил португалец Мигел, то после перерыва киевляне отличились трижды. Голы на счету Безуса, Ленса и Виды. Единственное, чем сумел ответить хорватский клуб, так это точным ударом Ивана Крстановича.

Как сообщал УНИАН, ранее на сборе в Испании «Динамо» обыграло местную команду «Линенсе» - 3:1, и сыгралдо вничью с ФК «Баку» - 1:1.