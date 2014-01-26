Призовой фонд Объединенного Суперкубка составит 1 миллион евро

Об этом сообщает пресс-служба одного из участников турнира – ФК «Шахтер».

Все матчи турнира пройдут на одной арене – HaMoshava Stadium в городе Петах-Тиква (Израиль). На место проведения матча командам необходимо прибыть не позднее чем за 90 минут до начала игры.

Розыгрыш G-Drive Объединенного Суперкубка проводится по групповой системе в один круг. Таким образом, учитывая, что в турнире участвуют четыре команды, в ходе соревнований каждая команда проведет по три матча. За победу в игре начисляется 3 очка. В случае ничьей в основное время поединка оба соперника получают по 1 очку и назначается серия пенальти – ее победитель получает еще один дополнительный балл. Мячи, забитые в серии пенальти, не учитываются при общем подсчете забитых и пропущенных.

Победитель турнира – клуб, набравший максимальное количество очков. В случае равенства баллов в ход идут следующие показатели (по убыванию значимости): разница забитых и пропущенных мячей; количество забитых мячей; результат очной встречи соперничающих клубов (в случае ничьей – победитель серии пенальти).

В протоколе матча допускается указывать не более 22 игроков команды. Следовательно, максимальное количество запасных футболистов на конкретный поединок – 11. По ходу матча разрешено делать не более 8 замен. Обратные замены запрещены.

Призовой фонд турнира установлен в размере 1 миллиона евро. Победитель получит 330 тысяч евро, занявший второе место – 250 тысяч, третье – 220 тысяч, четвертое – 200 тысяч.

Как сообщал УНИАН, с 30 января по 5 февраля в Израиле состоится международный турнир G-Drive Объединенный Суперкубок, в котором примут участие по два лучших клуба Украины и России – «Шахтер», «Металлист», «Зенит» и ЦСКА.