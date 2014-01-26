Станислас Вавринка выиграл Australian Open

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Вавринка, занимающий место в конце первой десятки мирового рейтинга, был аутсайдером в финальной игре. К тому же, Надаль накануне в полуфинале обыграл сильнейшего швейцарского теннисиста, экс-первую ракетку мира Роджера Федерера. Тем не менее, на протяжении практически всего матча преимуществом владел Вавринка. Лишь в третьей партии испанец сумел проявить свои лидерские качества и выиграть сет. В итоге – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу швейцарца.

Напомним, что накануне в женском финале выиграла китаянка Ли На.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходил с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.