Станислас Вавринка выиграл Australian Open
В Мельбурне завершился финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором Станислас Вавринка выиграл у сильнейшего теннисиста мира, первого номера мирового рейтинга испанца Рафаэля Надаля.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Вавринка, занимающий место в конце первой десятки мирового рейтинга, был аутсайдером в финальной игре. К тому же, Надаль накануне в полуфинале обыграл сильнейшего швейцарского теннисиста, экс-первую ракетку мира Роджера Федерера. Тем не менее, на протяжении практически всего матча преимуществом владел Вавринка. Лишь в третьей партии испанец сумел проявить свои лидерские качества и выиграть сет. В итоге – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу швейцарца.
Напомним, что накануне в женском финале выиграла китаянка Ли На.
Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходил с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.