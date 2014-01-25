Сборная Украины во второй раз подряд выиграла на Кубке Содружества

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

Украинцы уже в начале игры получили ощутимое преимущество. Причем, как в счете, так и в численном превосходстве. На 6-й минуте Мемешев, что ворвался на скорости в штрафную соперников, был остановлен подножкой, за что арбитр без колебаний назначил пенальти. Тотовицкий уверенно пробил с " точки " в правый угол ворот - 1:0. А уже в следующей атаке нашей команды эстонцы грубо нарушили правила, за что игрок соперников был удален с поля.

Во втором тайме сборная Украины продолжила натиск. А под занавес матча состоялся второй гол. За снос Акулинина в штрафной соперника арбитр назначил пенальти. Акулинин развел вратаря и мяч по разным углам - 2:0. То же Акулинин уже в компенсированное время опасно бил слева в дальний угол, но мяч прошел мимо ворот.

Как сообщал УНИАН, накануне, в стартовом матче турнира украинцы победили сборную Кыргызстана с аналогичным счетом - 2:0.