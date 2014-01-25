«Днепр» разгромил венгерский «Видеотон»

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Днепр».

«Днепр», по традиции предсезонных матчей, провел 11 замен, задействовав в игре 22 футболиста. Тренер команду Хуанде Рамос просмотрел в ходе этого матча следующих игроков: Бойко Денис, Лаштувка Ян, Мазух Ондржей, Мандзюк Виталий, Канкава Джаба, Бабенко Руслан, Кулаков Денис, Федецкий Артем, Джулиано, Гама Бруно, Коноплянка Евгений, Кравченко Сергей, Селезнев Евгений, Шахов Евгений, Чеберячко Евгений, Лобжанидзе Уча, Стринич Иван, Влад Александру, Ротань Руслан, Политыло Cергей, Матеус, Зозуля Роман.

Свое крупное преимущество команда оформила в ходе первых 40 минут игры, когда на поле, в основном, были игроки стартового состава команды. Уже на первой минуте игры подачу Евгения Коноплянки точным ударом замкнул его партнер по нападению и тезка Селезнев. А на 2-й минуте сам Коноплянка нанес точный удар с 20-ти метров – 2:0. После этого игра немного успокоилась, но ненадолго. В концовке тайма последовал еще один дуплет. На 35-й минуте Джулиано по центру выскочил и спокойно с нескольких метров пробил мимо голкипера. А на 38-й - подачу Руслана Ротаня ударом в касание замкнул Джаба Канкава – 4:0.

Напомним, что это была вторая игра украинской команды в рамках Casino Marbella Cup. Ранее в Марбелье «Днепр» выиграл у латвийской «Юрмалы» - 8:1.