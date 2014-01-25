«Донбасс» проиграл «Северстали» в матче КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч дончан, после того, как команда решила главную задачу сезона – выход в плей-офф, Кубок Гагарина.

Выиграв двумя днями ранее у СКА из Санкт-Петербурга «Донбасс» стал участником плей-офф, попав в число 8-ми лучших команд Западной конференции и 16 лучших команд лиги.

В сегодняшнем матче «Донбасс» оказался не настолько удачлив в атаке. Атакующие действия хозяев площадки уверенно пресекались защитниками «Северстали». Сами же гости сумели воспользоваться огрехами в обороне донецкой команды. Счет открыл на 23-й минуте Евгений Ковыршин. А на 53-й Никлас Андерсен удвоил перевес гостей – 0:2. Правда, на 55-й минуте Вацлав Недорост сократил преимущество гостей в счете до минимального – 1:2. Но, за минуту до конца игры, когда ворота "Донбасса" были пусты (вратаря заменили на шестого полевого игрока) Геннадий Столяров забил гол в пустые ворота - 1:3. А второй гол Вацлава Недороста, за 6 секунд до сирены, позволил лишь сократить преимущество гостей до минимума - 2:3.

Таким образом, после 48 игр на счету украинского клуба осталось 85 очков и команда по-прежнему находится на 4-м месте в турнирной таблице Запада. Впереди идут российские «Динамо» (Москва) и СКА (Санкт-Петербург) и чешский «Лев» (Прага).