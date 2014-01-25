«Шахтер» проиграл «Краснодару»

Как сообщает пресс-служба ФК «Шахтер», это был последний матч команды на сборе в ОАЭ.

Горняки в данный момент находятся под большими физическими нагрузками. На первом сборе после отпуска основное внимание уделяется работе в тренажерном зале. Тем не менее, товарищеские матчи команда также проводит.

Дончане провели игру в медленном темпе, без блеска в глазах и активных атакующих действий. В то же время, середняк российского чемпионата, который также находится под прессом больших физических нагрузок, проявлял больше желания победить. И в концовке первого тайма их старательность привела к результату. На 34-й минуте гости провели первую голевую атаку, во время которой Жоаозиньо выполнил прострел вдоль ворот, Вандерсон до мяча не достал, но ближе к дальней штанге его подхватил Шипицин и ударил по воротам - Пятов не смог отбить удар. А на 40-й минуте Гранквист выпрыгнул во вратарской "Шахтера" и головой замкнул подачу Жоаозиньо от углового флажка – 0:2.

Второй подготовительный сбор к весенней части сезона сильнейший клуб Украины «Шахтер» проведет в Израиле, где, в частности, примет участие в Объединенном суперкубке – турнире с участием четырех сильнейших клубов Украины и России.