Каннаваро хочет завершить карьеру...

Защитник мадридского "Реала" Фабио Каннаваро сообщил, что желает завершить свою карьеру именно в Реале. Ранее Фабио рассказывал о своей мечте завершить в Италии, в клубе Наполи, но, видимо, планы изменились.

"У меня еще год контракта с Реалом. Думаю, было бы неплохо завершить карьеру именно тут. Меня много раз спрашивали о возможности закончить играть в Наполи... не знаю, все может случиться" - рассуждает Каннаваро.

football.ua