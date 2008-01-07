Каннаваро хочет завершить карьеру...
09:16, 07 января 2008Спорт
668
...в Реале ...или в Наполи
Защитник мадридского "Реала" Фабио Каннаваро сообщил, что желает завершить свою карьеру именно в Реале. Ранее Фабио рассказывал о своей мечте завершить в Италии, в клубе Наполи, но, видимо, планы изменились.
"У меня еще год контракта с Реалом. Думаю, было бы неплохо завершить карьеру именно тут. Меня много раз спрашивали о возможности закончить играть в Наполи... не знаю, все может случиться" - рассуждает Каннаваро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter