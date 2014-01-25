«Будівельник» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по баскетболу

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был ответный матч, который проходил на фоне победы киевлян в первой игре в Киеве.

В первом четвертьфинальном матче в этой паре, состоявшемся 17 января в Киеве, «строители» выиграли с преимуществом лишь в 3 очка – 79:76, что предполагало интересную борьбу в ответном матче.

Тем не менее, интрига сохранялась только на протяжении первой четверти, которую «Азовмаш» выиграл с искомой разницей в 3 очка – 24:21. Уже во второй 10-минутке киевляне совершили отрыв «+8» - 10:18, поведя в общем счете с 5-очковым преимуществом. После большого перерыва гости продолжали наращивать отрыв, выиграв и третью четверть, и четвертую, и матч в целом – 75:65.

Лучшим игроком в составе победителей на сей раз стал литовский легионер Дариуш Лавринович, набравший 26 очков.

Как сообщал УНИАН, «Финал четырех» Кубка Украины по баскетболу пройдет 8-9 февраля.