Ли На выиграла Australian Open

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В отсутствие лидеров мирового тенниса – Серены Уильямс, Виктории Азаренко и Марии Шараповой, которые неожиданно рано выбыли из числа претендентов на победу, в решающем матче встречались четвертая ракетка мира из Китая и замыкающая 20-ку сильнейших словачка.

Цибулкова достойно сопротивлялась своей оппонентке на протяжении первого сета, который продлился больше часа и завершился на тай-брейке. Но, поражение в дополнительном гейме сломило дух словацкой теннисистки, которая не сумела ничего противопоставить китаянке во второй партии.

Таким образом, Ли На впервые в карьере выиграла австралийский чемпионат.

26 января, в финале мужского турнира, сыграют испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Станислас Вавринка.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходит с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.