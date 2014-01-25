Покер Найстрома не помог «Нэшвиллу» выиграть в центральном матче дня НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В отсутствие матчей с участием лидеров чемпионата эта игра была признана центральной из-за четырех голов Найстрома. Учитывая тот факт, что основное время матча закончилось вничью – 4:4 (победу канадцы одержали в серии буллитов), все голы в этом матче в составе проигравшей команды забил один игрок. Каждый раз Найстром выводил свою команду вперед, но каждый раз «Калгари» сравнивали счет. У «Флэймз» дубль на счету Дэвида Джонса, который и установил окончательный счет в основное время матча – 4:4. В серии буллитов решающим оказался бросок игрока «Калгари» Сина Монахана – 5:4.

Из других матчей дня можно отметить крупную победу «Детройта» над «Монреалем» - 4:1.

В группе лидеров турнирной таблицы изменений не произошло. На счету «Анахайма» 81 очко, у «Чикаго» - 76, «Питтсбурга» - 74.