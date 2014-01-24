Определилась спортивная пара по фигурному катанию на Олимпийские игры в Сочи

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Отметим, что лицензию на Игры для страны завоевала пара Елизавета Усманцева-Роман Талан, а на чемпионате Украины победу одержали Юлия Лаврентьева-Юрий Рудык, которые впоследствии не очень удачно соревновались на чемпионате Европы. Итак, согласно принятому решению сильнейшего определяли в очной спортивной борьбе.

Лучше свою программу откатали Юлия Лаврентьева-Юрий Рудык, которые и завоевали почетное право соревноваться с сильнейшими атлетами мира на Олимпийских играх в Сочи.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что 42 атлеты будут представлять Украину на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Именно такой количественный состав утвердил Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины на заседании, которое состоялось 22 января.