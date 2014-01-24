Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Баку»

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

Киевляне проводят первый подготовительный сбор к весенней части сезона в Испании, а матч с «Баку» провели в городе Эстепона.

Соперник оказался весьма неуступчивым и мотивированным, что неудивительно для скромного коллектива из Азербайджана даже в товарищеском матче. И на 37-й минуте игроки «Баку» добились своего. Сидорчук сыграл в штрафной рукой и арбитр назначил пенальти. 11-метровый реализовал Джавид Гусейнов. Азербайджанцы были близки к победе, но в концовке динамовцы активизировались и вырвали ничью. Олег Гусев подал угловой, а Браун Идейе выиграл верховую борьбу и ударом головой отправил мяч в ворота – 1:1.

Отметим, что это был второй матч киевлян на сборе в Испании. Ранее «Динамо» сыграло с представителем второго испанского дивизиона – Сегунды - РБ «Линенсе», уверенно обыграв оппонента со счетом 3:1.