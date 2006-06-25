Завершился матч Португалия – Голландия

В Нюрнберге на “Франкенштадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Голландии.

Голландия сразу и активно принялась атаковать. Но счет на 23-й минуте открыла сборная Португалии. Отличился Рибейру Манише. Он получил мяч в штрафной площадке, подработал мяч и послал его в правую девятку – 1:0.

Матч проходит в упорной борьбе, голландцы раз за разом создавали и теряли шанс сравнять счет. Робин ван Перси обыграл в штрафной двух соперников и направил мяч в дальний угол, но промахнулся. На 34-й минуте у португальцев с травмой был заменен Криштиану Роналду.

На 45-й минуте португальцы остались в меньшинстве - с двумя желтыми карточками, сыграв без причины рукой в центре поля, с поля ушел Коштинья.

Во второй половине голландцы продолжали атаковать, создавали один за другим опасные и стопроцентно голевые моменты – мяч в ворота не шел, как заговоренный. На 63-й минуте численные составы сравнялись – за отмашку локтем Валентин Иванов удалил Буларуза.

Напряжение росло, желтые карточки сыпались на игроков как листья (в первом тайме их было 4, во втором – 11), паузы в игре легко перерастали в выяснение отношений. На 77-й за затяжку времени вторую карточку получил Деку, голландцы снова оказались в большинстве. Голландцы жали, создавали голевые ситуации и не могли их завершить, португальцы были внимательны в защите, тянули время и иммитировали контратаки. В компенсированное время еще одно удаление настигло голландцев (ван Бронкхорст).

В итоге 1:0. На Англию выходит Португалия.