"Шахтер" выиграл товарищеский матч у китайского "Бей-Цзин"

Об этом сообщает официальный сайт горняков.

С первых минут Мирча Луческу бросил в бой следующий состав: Каниболоцкий, Кобин, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Хюбшман, Дентиньо, Веллингтон, Фред, Тайсон, Эдуардо. Отметим, что с капитанской повязкой команду на поле вывел Ракицкий. В перерыве на замену вышел Илсиньо, а на 70-й минуте вышли Пятов, Срна, Кучер, Чигринский, Шевчук, Степаненко, Тейшейра, Бернард и Адриано.

Таким образом, Луческу просмотрел в этой игре 21 футболиста.

Горняки имели большое преимущество над соперником, а в середине матча забили два гола. На 43-й минуте отличился Тайсон, а на 69-й – первый гол после возвращения из «Бешикташа» провел Дентиньо.

Напомним, что ранее на сборе в ОАЭ «Шахтер» обыграл узбекский «Локомотив» из Ташкента со счетом 2:1.