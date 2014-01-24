"Шахтер" выиграл товарищеский матч у китайского "Бей-Цзин"
Донецкий «Шахтер» в рамках контрольного сбора в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с представителем китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» и обыграл соперника со счетом 2:0.
Об этом сообщает официальный сайт горняков.
С первых минут Мирча Луческу бросил в бой следующий состав: Каниболоцкий, Кобин, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Хюбшман, Дентиньо, Веллингтон, Фред, Тайсон, Эдуардо. Отметим, что с капитанской повязкой команду на поле вывел Ракицкий. В перерыве на замену вышел Илсиньо, а на 70-й минуте вышли Пятов, Срна, Кучер, Чигринский, Шевчук, Степаненко, Тейшейра, Бернард и Адриано.
Таким образом, Луческу просмотрел в этой игре 21 футболиста.
Горняки имели большое преимущество над соперником, а в середине матча забили два гола. На 43-й минуте отличился Тайсон, а на 69-й – первый гол после возвращения из «Бешикташа» провел Дентиньо.
Напомним, что ранее на сборе в ОАЭ «Шахтер» обыграл узбекский «Локомотив» из Ташкента со счетом 2:1.