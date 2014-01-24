Сборную Украины определили во вторую корзину при жеребьевке Евро-2016

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Действующие чемпионы Европы испанцы попали в число девяти команд, которые в ходе жеребьевки в Ницце 23 февраля будут посеяны в первую корзину. Рекордные для отборочных турниров УЕФА 53 сборные (дебютант - Гибралтар) были распределены по шести корзинам, а в процессе жеребьевки они будут разбиты на девять групп - восемь секстетов и один квинтет.

Таким образом, корзины составлены так.

Корзина 1: Испания (чемпион), Германия, Нидерланды, Италия, Англия, Португалия, Греция, Россия, Босния и Герцеговина

Корзина 2: Украина, Хорватия, Швеция, Дания, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Ирландия

Корзина 3: Сербия, Турция, Словения, Израиль, Норвегия, Словакия, Румыния, Австрия, Польша

Корзина 4: Черногория, Армения, Шотландия, Финляндия, Латвия, Уэльс, Болгария, Эстония, Беларусь

Корзина 5: Исландия, Северная Ирландия, Албания, Литва, Молдова, БЮР Македония, Азербайджан, Грузия, Кипр

Корзина 6: Люксембург, Казахстан, Лихтенштейн, Фарерские острова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар

Отборочный цикл продлится с сентября 2014 по октябрь 2015 года. Новый формат предусматривает проведение отборочных матчей ЕВРО-2016 и ЧМ-2018 с четверга по вторник, со временем начала преимущественно в 18:00 и 20:45 по выходным и в 20:45 по будням. Время указано среднеевропейское Спаренные матчи будут играться по следующей схеме - четверг/воскресенье, пятница/понедельник либо суббота/вторник.