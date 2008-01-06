34-летнего футболиста из Кельна забрали служить в турецкую армию
16:19, 06 января 2008Спорт
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Говорят, любит повоевать
Известный турецкий футболист Алпай Озалан теперь военнослужащий.
Прославившийся своим крутым нравом и скандальными выходками футболист отслужит в турецкой армии 21 день, сообщает Football.ua.
Cейчас он продолжает числиться в составе Кельна и покинет команду только в июне. После чего, скорее всего, окажется в американской Major League Soccer.
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