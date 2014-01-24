Сборная Украины по футболу выиграла первый матч Кубка Содружества

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

С первых минут встречи украинцы продемонстрировали, что настроены только на победу, и начали создавать опасные моменты у ворот соперников. Особую опасность несли стандартные положения, которых в первом тайме было немало. Чего стоит только серия из 5 угловых подряд уже на 10 минуте матча. Но Кыргызстан уверенно держал оборону и контратаковал, создав 2 опасных момента в следующую 10-минутку. Но на этом, собственно, активность киргизов в первом тайме кончилась.

В середине первого тайма «сине-желтым» таки удалось воплотить игровое преимущество в забитый гол. На 25-й минуте Владислав Калитвинцев со штрафного навесил, а Руслан Малиновский головой вколотил мяч в сетку ворот - 1:0.

После забитого гола украинцы не успокоились и продолжили наступление на ворота Кыргызстана, и уже через несколько минут наиболее активный в нашем составе, новоиспеченный капитан украинцев Владислав Калитвинцев ударом из-за пределов штрафной площадке удвоил счет в поединке. В дальнейшем подопечные Сергея Ковальца продолжали атаковать и имели еще несколько возможностей отличиться.

После перерыва рисунок игры существенно не изменился, однако, в отличие от первого тайма, забитых мячей зрители на трибунах больше не увидели.

Следующий свой матч украинская «молодежка» проведет 25 января против команды Эстонии.

В другом матче нашей группы Таджикистан и Эстония победителя не выявили - 2:2.