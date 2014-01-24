Надаль победил Федерера в полуфинале Australian Open

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче сошлись некогда первая и вторая ракетки мира. На протяжении нескольких лет игроки делили первое-второе места в рейтинге и их противостоянием в финале заканчивали практически все турниры Большого шлема. Но, затем оба резко сдали свои позиции, а вернуться на вершину мирового рейтинга смог только Надаль, который сейчас возглавляет рейтинг. Федерер же идет на 6-м месте в рейтинге.

В этом матче явным фаворитом считался Надаль и он полностью оправдал свой статус. Лишь в первой партии Федерер сопротивлялся, сумев добраться до решающего гейма – тай-брека. В остальных партиях преимущество испанца было очевидным – 7:6, 6:3, 6:3.

В финале Надаль встретится с другим швейцарцем Станисласом Вавринкой, который свой полуфинальный матч выиграл накануне.

Мужской финал состоится 26 января. Днем ранее, 25 января, в финале женского турнира сойдутся словачка Доминика Цибулкова и китаянка Ли На.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходит с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.