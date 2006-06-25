Завершился матч Англия - Эквадор

Сборная Англии вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В первом раунде плей-офф британцы со счетом 1:0 переиграли команду Эквадора, единственный мяч со штрафного забил Дэвид Бекхэм. Матч, проходивший при температуре свыше 30 градусов, не изобиловал острыми моментами. В первом тайме англичане обладали некоторым преимуществом, но самый реальный шанс для взятия ворот имели южноамериканцы. Карлос Тенорио попал в перекладину, причем Англию спас Эшли Коул, успевший подставить ногу под удар форварда.

Англичане создавали напряженность со стандартных положений, и в конце концов к голу привел штрафной удар. Дэвид Бекхэм послал мяч над стенкой, и тот влетел в самый угол ворот (правый нижний от голкипера), задев штангу. Эквадорцы пытались атаковать, но опасных моментов не создали, в то время как англичане вполне могли увеличить счет. Фрэнк Лэмпард из выгодной позиции пробил выше ворот. За три минуты до конца игры Свен-Еран Эрикссон сменил Бекхэма на Леннона.

В итоге – 1:0, и Англия стала третьей сборной, вышедшей в 1/4 финала. Свой следующий матч она проведет с лучшей командой в паре Португалия – Нидерланды.

Лента.ру