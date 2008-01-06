Анатолий Карпов не прошел в четвертьфинал Кубка мира по быстрым шахматам

Участники Второго Кубка Мира по быстрым шахматам, организованного в гостинице «Одесса», сыграли матчи четвертьфинала, ставшие последними на блиц-турнире для 12-го чемпиона Мира Анатолия КАРПОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, россиянин А.КАРПОВ проиграл со счетом 1,5:2,5 своему соотечественнику Александру ГРИЩУКУ в наиболее напряженном поединке данного раунда - единственном матче, завершившемся дополнительными партиями (тай-брейком). Первая партия завершилась победой А.КАРПОВА, поставившего мат сопернику. Но в дальнейшем А.ГРИЩУК действовал без ошибок, выиграв во второй партии, добился ничьей - в третьей – и победного завершения в последней, четвертой.

Украинец Василий ИВАНЧУК выиграл у соотечественника Павла ЭЛЬЯНОВА, Эрнесто ИНАРКИЕВ - у рейтингового фаворита Алексея ШИРОВА, представляющего Испанию.

Россиянин Петр СВИДЛЕР дважды переиграл представителя США Александра ШАБАЛОВА - 2:0. Борис ГЕЛЬФАНД (Израиль) в острой борьбе оставил за бортом турнира Евгения НАЕРА (Россия), сыграв вничью первую партию и победив во второй - 1,5:0,5. В заключительном матче дня самый молодой гроссмейстер турнира, украинец Сергей КАРЯКИН в двух партиях переиграл единственную женщину на турнире - знаменитую венгерку Юдит ПОЛГАР - 2:0.

В матчах 1/4 финала Кубка мира сегодня встречаются: Дмитрий ЯКОВЕНКО (Россия) - Эрнесто ИНАРКИЕВ (Россия) - начало матча в 12.00; В.ИВАНЧУК (Украина) - Теймур РАДЖАБОВ (Азербайджан) - 14.15; П.СВИДЛЕР (Россия) – А.ГРИЩУК (Россия) - 16.30; С.КАРЯКИН (Украина) – Б.ГЕЛЬФАНД (Израиль) - 18.45.

7 января состоятся полуфиналы, финал и закрытие турнира, который проходит в четыре круга по нокаут-системе. Призовой фонд турнира составляет 136 тыс. долл. США, включительно с наградой за первое место в размере 40 тыс. долл.

Справка УНИАН. Первый Кубок Мира по быстрым шахматам Ассоциации шахматных профессионалов проводился в Одессе в начале 2007 года. Турнир в четыре круга по нокаут-системе означает, что игроки встречаются в 1/8, 1/4 финала, в полуфинале и финале. Проигравший выбывает из игры. Каждый круг состоит из двух партий по 20 минут с добавлением 5 секунд, после каждого хода. Если после этих туров результат остается ничейным, шахматисты играют тай-брейки – еще две партии по 5 минут, если же и после блица счет равный, остается надежда на последнюю решающую партию - так называемый «Армагеддон» (белым выставляется на минуту больше, что в блице является огромной форой, однако черным для выхода достаточно ничьей). В итоге победитель проходит в следующий круг.