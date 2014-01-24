Лидеры конференций НХЛ одержали очередные победы в регулярном сезоне

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» на своей площадке принимал «Айлендерс» и матч получился сверхрезультативным – 6:4. Первый и третий периоды завершились вничью с одинаковым счетом 2:2, а во втором «пингвины» выиграли, 2:0. Примечательно, что в этом матче отличились все лидеры команды. Крис Кунитц забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, Сидни Кросби – 27-ю, а Евгений Малкин, забросивший пятую победную шайбу в этом матче, отличился в 14-й раз в сезоне.

«Анахайм» играл в гостях против «Лос-Анджелес Кингз». И этот матч, напротив, получился крайне мало результативным. «Короли» открыли счет в первом периоде усилиями Анже Копитара, на что во втором «утки» ответили голами Дастина Пеннера и Патрика Маруна – 1:2. Больше в этом матче голов не было.

Таким образом, тройку лидеров на Востоке составляют «Питтсбург» (74 очка), «Бостон» и «Тампа-Бэй» (по 65). На Западе лучшими являются «Анахайм» (81), «Чикаго» (76) и «Сент-Луис» (73).