Президент "Барселоны" подал в отставку из-за финансового скандала

Президент одного из сильнейших футбольных клубов мира испанской "Барселоны" Сандро Росель подал в отставку.

Об этом сообщает официальный клубный сайт.

Причиной отставки стал "откат", который якобы получил президент клуба при трансфере футболиста Неймара. Подробности этого дела всплыли сегодня утром в испанской прессе, которая назвала появившиеся сведения "шокирующими".

"Мое время здесь подошло к концу", - сказал по поводу отставки сам Росель.

Должность президента после ухода Роселя займет нынешний вице-президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Президентский срок Роселя должен был истечь в 2016-м году.