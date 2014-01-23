Президент "Барселоны" подал в отставку из-за финансового скандала
23:12, 23 января 2014Спорт
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Сандро Росель попался на откате
Сандро Росель / Reuters
Президент одного из сильнейших футбольных клубов мира испанской "Барселоны" Сандро Росель подал в отставку.
Об этом сообщает официальный клубный сайт.
Причиной отставки стал "откат", который якобы получил президент клуба при трансфере футболиста Неймара. Подробности этого дела всплыли сегодня утром в испанской прессе, которая назвала появившиеся сведения "шокирующими".
"Мое время здесь подошло к концу", - сказал по поводу отставки сам Росель.
Должность президента после ухода Роселя займет нынешний вице-президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. Президентский срок Роселя должен был истечь в 2016-м году.
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