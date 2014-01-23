«Донбасс» выиграл у СКА и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч домашней серии игр донецкой команды, состоящей из трех матчей.

Дончане открыли счет уже на 9-й минуте игры, когда точный бросок удался Клэю Уилсону. Но, в самой концовке периода, на 20-й минуте Виктор Тихонов восстановил равновесие. Второй период проходил в равной борьбе, но за 1 минуту и 2 секунды до конца периода Олег Пиганович сумел вывести «Донбасс» вперед – 2:1. А в третьем периоде хозяева, в течении двух минут довели свой перевес до крупного. Голы на счету Яна Колларжа и Руслана Федотенко. Окончательный счет матча на последней минуте игры установил Артемий Панарин – 4:2.

Таким образом, после 47 игр на счету «Донбасса» 85 очков и команда находится на 4-м месте в турнирной таблице конференции Запад, опередив московский ЦСКА. Впереди дончан в таблице по-прежнему остаются московское «Динамо», СКА и пражский «Лев».

В следующем матче, 25 января «Донбас» на своей площадке примет «Северсталь» из Череповца.