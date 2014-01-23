КДК ФФУ оштрафовал тренера «Днепра» на 25 тыс. гривен

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На основании заключения Комитета ФФУ по этике и честной игре по интервью главного тренера днепропетровского «Днепра» Х. Рамоса (размещенного на официальном сайте клуба, в отношении второго тайма матча 12-го тура чемпионата украины с харьковским «Металлистом», который состоялся 4 декабря 2013 года), КДК ФФУ постановил оштрафовать тренера на 25 тысяч гривен.

Вместе с тем, КДК ФФУ отклонил требования ФК «Металлист» Харьков относительно привлечения к дисциплинарной ответственности футболиста Р. Ротаня («Днепр») за его действия в эпизоде, который состоялся 04.12.2013 г. на 75-й минуте матча 12-го тура чемпионата «Днепр» - «Металлист» Харьков между ним и футболистом Д. Соузой («Металлист»).

Как сообщал УНИАН, матч 12-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги «Днепр» - «Металлист» завершился вничью - 2:2. Первый тайм матча состоялся 6 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу «Днепра». После этого на стадионе возникли проблемы с электроснабжением. Игра была дограна 4 декабря, когда «Металлист» сумел сравнять счет.