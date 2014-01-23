Состав Олимпийской сборной Украины пополнился еще 3 спортсменами

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Следовательно, состав Олимпийской сборной Украины пополнили представители лыжных гонок Марина Анцибор и Марина Лисогор, а также фристайлист Николай Пуздерко.

С учетом этого состав спортсменов, которые будут представлять Украину на Играх в Сочи насчитывает 42 олимпийца.

Отметим также, что завтра в Киеве запланированы контрольные соревнования по фигурному катанию, по итогам которых будет определена спортивная пара для участия в олимпийских соревнованиях. Сильнейшего будут выявлять пары Юрий Рудык-Юлия Лаврентьева и Роман Талан-Елизавета Усманцева.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что 39 атлетов будут представлять Украину на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Именно такой количественный состав утвердил Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины на заседании, которое состоялось 22 января.