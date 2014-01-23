Объявлены составы пар на матч «Украинских Атаманов» против "Команды Германии"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «атаманов».

В составе украинцев на этот матч заявлен только один легионер. В весовой категории до 52 кг Жасурбек Латипов (Узбекистан) будет драться с Ронни Бебликом (Германия).

Остальные пары выглядят так. Весовая категория до 60 кг: Павел Ищенко (Украина) - Артур Брил (Германия). Весовая категория до 69 кг: Денис Лазарев (Украина) - Аббас Бароу (Германия). Весовая категория до 81 кг: Александр Ганзуля (Украина) - Игорь Тезиев (Германия). Весовая категория свыше 91 кг: Виктор Вихрист (Украина) - Али Кийдин (Германия).

Напомним, что матч между украинской и немецкой командами состоится в киевском Дворце спорта 31 января.