Объявлены составы пар на матч «Украинских Атаманов» против "Команды Германии"
12:22, 23 января 2014Спорт
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Стали известны участники матчевой встречи 7-го тура Всемирной серии бокса между «Украинскими Атаманами» и «Командой Германии».
Украинские атаманы / otamans.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «атаманов».
В составе украинцев на этот матч заявлен только один легионер. В весовой категории до 52 кг Жасурбек Латипов (Узбекистан) будет драться с Ронни Бебликом (Германия).
Остальные пары выглядят так. Весовая категория до 60 кг: Павел Ищенко (Украина) - Артур Брил (Германия). Весовая категория до 69 кг: Денис Лазарев (Украина) - Аббас Бароу (Германия). Весовая категория до 81 кг: Александр Ганзуля (Украина) - Игорь Тезиев (Германия). Весовая категория свыше 91 кг: Виктор Вихрист (Украина) - Али Кийдин (Германия).
Напомним, что матч между украинской и немецкой командами состоится в киевском Дворце спорта 31 января.
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