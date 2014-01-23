Украинский боксер Макс Бурсак настроен на победу в бою с Флетчером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытой тренировки, состоявшейся накануне в Киеве.

В частности, Бурсак отметил: «Самочувствие хорошее, настроен только на победу. Единственный момент смущает – времени осталось мало. Предложение поступило достаточно неожиданно, и мы его приняли. Профессиональный боксер всегда должен быть готов выйти в ринг. Еще три дня я буду тренироваться в активном режиме, затем перейдем к более щадящей подготовке и уверен, что подойдем к поединку в отличной форме. Соперник серьезный. Я смотрел и его бои в любителях, и профи поединки. Флетчер – хороший любитель в прошлом и неплохой профессионал. Я настроен на победу, но уверен, что меня ждет тяжелый бой, как и его. Он провел меньше поединков на профиринге, но как показывает история, это не всегда играет в пользу соперника».

В свою очередь, тренер боксера Сергей Гордиенко отметил: «На подготовку времени было мало, пришлось ускоряться. Сейчас мы находимся на финальной стадии. Осталось еще два спарринга и мы улетаем во Францию. И там уже будем доводить подготовку до нужного уровня. Соперник непростой, с хорошей любительской школой. Имеет в активе победы над сильными и титулованными соперниками. Он - серьезный соперник и к нему надо готовиться серьезно. Макс идет к своей цели – стать Чемпионом мира и коль у нас выпала такая возможность, мы не можем ее упустить».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2014 года в Монте-Карло в рамках большого вечера бокса состоится поединок между Максом Бурсаком и австралийцем Джерродом Флетчером. На кону боя будет стоять вакантный титул Интернационального чемпиона WBA в среднем весе.