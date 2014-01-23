В финале Australian Open сыграют Цибулкова и Ли На

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В полуфиналах, которые прошли сегодня рано утром по киевскому времени в Мельбурне, обе спортсменки не оставили своим соперницам ни малейших шансов.

Цибулкова, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге, встречалась с Агнешкой Радваньской из Польши. На протяжении всего матча, который продлился лишь 1 час и 9 минут, словачка позволила сопернице выиграть лишь три гейма – 6:1, 6:2. Любопытно, что перед этим Цибулкова уступала сопернице в очных противостояниях с разгромным счетом 1:6. Теперь она одержала вторую победу. При этом, очень важную победу.

Что касается Ли На, то она встречалась с канадкой Эжени Бушар и провела на корте чуть больше времени – 1 час 26 минут – позволив сопернице выиграть шесть геймов – 6:2, 6:4.

Финальный матч турнира в женском одиночном разряде состоится 25 января.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходит с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.