Результаты игрового дня Кубка Англии

21:34, 05 января 2008
Спорт
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Играть в премьер-лиге - не гарантия преимущества

Результаты игрового дня Кубка Англии:

Астон Вилла - МЮ 0:2 (Роналдо 81, Руни 89)

Барнсли – Блэкпул 2:1

Блэкберн – Ковентри 1:4

Болтон – Шеффилд Юнайтед 0:1

Брайтон – Мансфилд 1:1

Бристоль Сити – Миддлсбро 1:2

Вест Хэм – Ман Сити 0:0

Вулверхэмптон – Кембридж 2:1

Ипсвич – Портсмут 0:1

Колчестер – Питерборо 1:3

Норвич – Бери 1:1

Плимут – Халл 3:2

Престон – Сканторп 1:0

Саутгемптон – Лестер 2:0

Саутэнд – Даг энд Рэд 5:2

Сандерленд – Уиган 0:3

Сванси – Хавант 1:1

Свиндон – Барнет 1:1

Тоттенхэм – Рэдинг 2:2

Транмер – Херефорд 2:2

Уолсолл – Миллуол 0:0

Уотфорд – Кристал Пэлас 2:0

Хаддерсфилд – Бирмингем 2:1

Чарльтон – Вест Бромвич 1:1

Чейстаун – Кардифф 1:3

Челси – Куинс Парк Рейнджерс 1:0 (Камп, 29 автогол)

Эвертон – Олдхэм 0:1

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