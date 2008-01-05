Результаты игрового дня Кубка Англии

Играть в премьер-лиге - не гарантия преимущества

Результаты игрового дня Кубка Англии: Астон Вилла - МЮ 0:2 (Роналдо 81, Руни 89) Барнсли – Блэкпул 2:1 Блэкберн – Ковентри 1:4 Болтон – Шеффилд Юнайтед 0:1 Брайтон – Мансфилд 1:1 Бристоль Сити – Миддлсбро 1:2 Вест Хэм – Ман Сити 0:0 Вулверхэмптон – Кембридж 2:1 Ипсвич – Портсмут 0:1 Колчестер – Питерборо 1:3 Норвич – Бери 1:1 Плимут – Халл 3:2 Престон – Сканторп 1:0 Саутгемптон – Лестер 2:0 Саутэнд – Даг энд Рэд 5:2 Сандерленд – Уиган 0:3 Сванси – Хавант 1:1 Свиндон – Барнет 1:1 Тоттенхэм – Рэдинг 2:2 Транмер – Херефорд 2:2 Уолсолл – Миллуол 0:0 Уотфорд – Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд – Бирмингем 2:1 Чарльтон – Вест Бромвич 1:1 Чейстаун – Кардифф 1:3 Челси – Куинс Парк Рейнджерс 1:0 (Камп, 29 автогол) Эвертон – Олдхэм 0:1

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