Результаты игрового дня Кубка Англии
Играть в премьер-лиге - не гарантия преимущества
Результаты игрового дня Кубка Англии:
Астон Вилла - МЮ 0:2 (Роналдо 81, Руни 89)
Барнсли – Блэкпул 2:1
Блэкберн – Ковентри 1:4
Болтон – Шеффилд Юнайтед 0:1
Брайтон – Мансфилд 1:1
Бристоль Сити – Миддлсбро 1:2
Вест Хэм – Ман Сити 0:0
Вулверхэмптон – Кембридж 2:1
Ипсвич – Портсмут 0:1
Колчестер – Питерборо 1:3
Норвич – Бери 1:1
Плимут – Халл 3:2
Престон – Сканторп 1:0
Саутгемптон – Лестер 2:0
Саутэнд – Даг энд Рэд 5:2
Сандерленд – Уиган 0:3
Сванси – Хавант 1:1
Свиндон – Барнет 1:1
Тоттенхэм – Рэдинг 2:2
Транмер – Херефорд 2:2
Уолсолл – Миллуол 0:0
Уотфорд – Кристал Пэлас 2:0
Хаддерсфилд – Бирмингем 2:1
Чарльтон – Вест Бромвич 1:1
Чейстаун – Кардифф 1:3
Челси – Куинс Парк Рейнджерс 1:0 (Камп, 29 автогол)
Эвертон – Олдхэм 0:1