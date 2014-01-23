«Оклахома» выиграла матч за лидерство в Западной конференции НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Перед очной встречей на первом месте таблицы конференции шел «Сан-Антонио». При равном количестве побед – по 32, у «шпор» было меньше поражений – 9 против 10. И эта игра должна была либо подтвердить лидерство «Сан-Антонио», либо назвать нового лидера.

«Оклахома» изначально захватила преимущество, выиграв первую четверть с разницей в 6 очков – 30:24. В дальнейшем хозяева площадки медленно, но верно догоняли соперника, к началу заключительной четвертой 12-минутки сведя его к минимуму – 75:76. Но, в последней четверти гости вновь блеснули, сумев выиграть решающий отрезок игры с разницей «+5», а весь матч с 6-очовым перевесом.

Лучшим игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 36 очков. Примечательно, что самым результативным игроком матча стал лидер проигравшего «Сан-Антонио» Тони Паркер, который набрал 37 баллов.

В другом матче дня с участием команды из группы лидеров «Индиана Пейсерз» неожиданно уступила в гостях «Финникс Санс» - 100:124. Украинские легионеры «Финникса» Алексей Лэнь и Вячеслав Кравцов к разгрому лидера не причастны. Оба не выходили на площадку.

В турнирной таблице на Востоке лидирует «Индиана» - 33 победы при 8 поражениях. У «Майами» этот показатель составляет – 30/12. На Западе – у «Оклахомы» - 33/10, «Сан-Антонио» -32/10, «Портленда» - 31/11.