«Детройт» обыграл вторую команду НХЛ в центральном матче дня

Как сообщает официальный сайт лиги, это был центральный матч дня.

«Чикаго» принимал «Детройт» в роли безусловного фаворита, так как в предыдущих 52 играх набрал 75 очков и по этому показателю уступает только «Анахайм Дакс» - 79. И, по итогам этого матча, хозяева могли вплотную приблизиться к лидеру.

К середине первого периода «Чикаго» уверенно вел в счете с преимуществом в две шайбы благодаря голам Мариана Хоссы и Эндрю Шоу. Но, уже к концу периода детройтцы отыгрались – 2:2. Во втором периоде Патрик Шарп вновь вывел хозяев площадки вперед, но «Красные крылья» сначала сравняли счет, а потом и вовсе вышли вперед – 3:4. И в заключительной третьей 20-минутке единственный гол Маркуса Крюгера помог «Чикаго» лишь сравнять счет – 4:4. В овертайме голов зрители так и не увидели, а в серии буллитов решающим оказался бросок Даррена Хелма, принесшего «Детройту» неожиданную победу.

В других матчах дня «Каролина» обыграла «Филадельфию» со счетом 3:2, «Монреаль» дома был разгромлен «Питтсбургом» - 1:5, а «Финникс» уступил «Калгари» - 2:3.

В турнирной таблице Запада у «Анахайма» по прежнему 79 очков, «Чикаго» - 76, «Сент-Луиса» - 71, «Сан-Хосе» - 70. На Востоке же только «Питтсбург» набрал более 70 баллов – 72.