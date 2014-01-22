«Будівельник» проиграл матч Кубка Европы израильскому «Ха-Поэлю»

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч по большей части проходил с преимуществом гостей. В первом периоде «строители» создали себе перевес в 6 очков – 26:20, после чего уверенно его удерживали. Вторую и третью 10-минутки гости проиграли с минимальным разрывом в 1 очко – 30:31 и 15:16 – сохранив перевес в общем счете в 4 балла.

Тем не менее, уже в самом начале заключительного периода хозяева сравняли счет, а за 6 с половиной минут до конца игры вышли вперед. Киевляне отвечали точными дальними выстрелами Дариуша Лавриновича, но, вместе с тем, нервно и неуверенно играли в обороне. В итоге, в концовке более удачливыми были хозяева площадки, выигравшие четвертый период с разницей в 8 очков, а матч – «+4».

Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал Йотам Гальперин, набравший 19 очков.

Таким образом, после трех туров на счету «строителей» 1 победа при 2 поражениях. Команда занимает 3-е место в группе М.