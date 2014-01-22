Утвержден состав Олимпийской сборной Украины на Игры в Сочи-2014

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом объявил на брифинге президент НОК Украины Сергей Бубка.

Сейчас еще 3 спортсмена (лыжные гонки и фристайл) находятся в листе ожидания Международной федерации лыжного спорта и могут пополнить состав сборной.

Наши спортсмены будут выступать в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (6 спортсменов), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (5 спортсменов), лыжных гонках (5 спортсменов), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординга (2 спортсмена), лыжном двоеборье и шорт-треку (по 1 спортсмену).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка проинформировал относительно процедуры утверждения состава: «19 января 2014 года завершился лицензионный отбор. Международные федерации официально подтвердили квоты, завоеванные спортсменами для участия в Играх. После этого состав Олимпийской команды был детально рассмотрен на заседании Экспертного совета по подготовке к Олимпийским играм с участием президентов федераций по зимним видам спорта и тренеров команд, представителей физкультурно-спортивных обществ и областных отделений Национального олимпийского комитета. А уже после этого он был рекомендован на утверждение Исполкома НОК».

Также Бубка добавил: «в Ближайшие дни мы получим дополнительную информацию о наших спортсменах, находящихся в листе ожидания Международной федерации лыжного спорта. Также 24 января решится судьба спортивной пары в фигурном катании. По предложению Исполкома Федерации фигурного катания, поддержанной Экспертным советом и утвержденной Исполкомом НОК, послезавтра в Киеве пройдет контрольный прокат с участием двух пар, по итогам которого и будут определены участники Олимпийских игр. Связано это с тем, что лицензию на Игры для страны завоевала пара Роман Талан-Елизавета Усманцева, а на национальном уровне лучше выступили Юрий Рудык-Юлия Лаврентьева, которые впоследствии не очень удачно соревновались на чемпионате Европы. Итак, принято решение определить сильнейшего в спортивной очной борьбе».

По словам Сергея Бубки, каждому спортсмену, чтобы получить лицензию и соревноваться с сильнейшими атлетами планеты, нужно было пройти сложный квалификационный отбор.

По словам председателя НОК общая сумма бюджета, которую Национальный олимпийский комитет предусмотрел в Сочи, составляет 35 млн грн. Это и стипендии спортсменам и тренерам, финансовая помощь федерациям на подготовку спортсменов, приобретение специальной спортивной формы, инвентаря и оборудования, обеспечения заключительных предолимпийских сборов, научное и антидопинговое обеспечение и т.д.