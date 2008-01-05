Демьяненко едет работать в Азербайджан
14:59, 05 января 2008Спорт
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Подписан контракт сроком на 3.5 года
Постоянные разногласия между руководством азербайджанского клуба "Нефтчи" и тренером Властимилом Петржелой пришли к логическому завершению - он был отправлен в отставку.
Новым наставником клуба стал Анатолий Демьяненко, известный по работе с киевским Динамо. С ним был подписан контракт сроком на 3.5 года.
Ожидается, что украинский специалист произведет изменения в тренерском штабе команды, пригласив своих соотечественников.
Петржела был приглашен в Нефтчи в конце сентября, в качестве замены Гурбану Гурбанову. Однако, не проработав и полгода, он был уволен, несмотря даже на исторический успех - победу над Хазаром на выезде, сообщает Football.ua.
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