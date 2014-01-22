Лидер чемпионата НХЛ проиграл аутсайдеру Западной конференции

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

«Анахайм» является лидером по набранным очкам не только в Западной конференции, но и во всей НХЛ. И на матч в Виннипег команда приехала в роли явного фаворита. Тем не менее, по ходу матча доказать свое теоретическое преимущество на практике «утки» не смогли.

Открыв счет в самом начале игры усилиями Кэма Фаулера, гости к концу периода уже находились в роли догоняющих. Счет сравнял Блэйк Уилер, а вывел вперед «Виннипег» Эндрю Лэдд. Более того, в концовке второго периода Эвандер Кейн увеличил преимущество «Джетс» до двух шайб. А гол, забитый лидером «Анахайма» Ником Бонино в середине третьего периода, лишь позволил команде сократить разрыв до минимума. Но, не более того – 2:3.

Среди других матчей дня стоит отметить дерби Нью-Йорка, в котором «Айлендерс» оказались сильнее «Рейнджерс» - 5:3, а также эпическое канадское противостояние «Ванкувер» - «Эдмонтон», в котором, на сей раз, сильнее оказался «Ванкувер» - 2:1.

В турнирной таблице на Западе у «Анахайма» по-прежнему 79 очков, у «Чикаго» - 75, «Сент-Луиса» - 71 и «Сан-Хосе» - 70.На Востоке только «Питтсбург» преодолел рубеж в 70 набранных очков, в то время как у «Бостона» - 65, а у «»Тампа Бэй» - 63.