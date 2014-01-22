«Оклахома» выиграла матч за второе место в таблице НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома Сити Тандер» выиграла в ночь на среду у «Портленд Трэйл Блейзерс» в матче регулярного чемпионата - 105:97, выйдя на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Матч в Оклахоме был центральным в этот игровой день, так как встречались команды, делящие между собой второе-третье места. У обоих было на счету по 31 победе при 10 поражениях.

Матч получился крайне упорным и напряженным. Если первую четверть гости из Портленда выиграли с преимуществом в 6 очков, то уже к большому перерыву «Оклахома» сократила разрыв до минимума, а в третьей и четвертой четвертях вела игру. Решающей в этом матче оказалась заключительная 12-минутка, которую хозяева площадки выиграли с преимуществом в 6 баллов.

Лучшим игроком матча в составе «Оклахомы» стал Кевин Дюрант, набравший 46 очков.

В другом матче с участием команды из группы лидеров «Майами» обыграл «Бостон» со счетом 93:86, став пятым клубом, кто в течении сезона одержал 30 и более побед.

Лидером чемпионата по соотношению побед и поражений по-прежнему остается лучший клуб Востока «Индиана» - 33/7. Вторым в Восточной конференции идет «Майами», у которого этот показатель равен 30/12. На Западе группа лидеров выглядит так: «Сан-Антонио» - 32/9, «Оклахома» - 32/10, «Портленд» - 31/11.