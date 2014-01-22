Объявлен состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду

Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В заявку команды попали: женщины - Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Наталья Бурдыга и Мария Панфилова; мужчины - Сергей Семенов, Артем Прима, Андрей Дериземля, Дмитрий Пидручный и Сергей Седнев.

В случае травмы или болезни кого-то из спортсменов, в составе сборной можно будет провести по одной замене у мужчин и женщин. Запасные - Инна Супрун и Александр Беланенко.

Отметим, что биатлон является одним из двух видов олимпийской программы (вместе с фристайлом), где у сборной Украины есть хорошие шансы в борьбе за медали.

Как сообщал УНИАН, Игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года.