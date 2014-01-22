Объявлен состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду
10:03, 22 января 2014Спорт
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объявил о том, что утвержден состав сборной Украины на XXII Олимпийских Играх в Сочи.
Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.
В заявку команды попали: женщины - Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Наталья Бурдыга и Мария Панфилова; мужчины - Сергей Семенов, Артем Прима, Андрей Дериземля, Дмитрий Пидручный и Сергей Седнев.
В случае травмы или болезни кого-то из спортсменов, в составе сборной можно будет провести по одной замене у мужчин и женщин. Запасные - Инна Супрун и Александр Беланенко.
Отметим, что биатлон является одним из двух видов олимпийской программы (вместе с фристайлом), где у сборной Украины есть хорошие шансы в борьбе за медали.
Как сообщал УНИАН, Игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года.
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