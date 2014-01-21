"Черноморец" выиграл у румынской "Университати"

Футболисты одесского "Чернорца" провел контрольный матч в рамках подготовительного сбора к весенней части сезона 2013/14, в котором обыграли румынскую "Университатю" (Клуж-Напока) со счетом 2:0.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Черноморец".

И одесситы, и их соперники из Румынии, провели два тайма двумя разными составами, не ограничивая себя определенным количеством замен. И хоть команды сейчас находятся под большими физическими нагрузками, в игре в медленном темпе было заметно преимущество украинского клуба. На 27-й минуте отличился Владимир Аржанов, а на 60-й - Анатолий Диденко.

"Черноморец" провел матч в следующем составе: 1-й тайм - Безотосный (капитан), Бергер, Фонтанельо, Сантана, Зубейко, Бобко, Аржанов, Гай, Де Матос, Джа Джедже, Антонов; 2-й тайм – Паст (Мартыщук, 75), П. Ковальчук, Мартыненко, Кутас, Данченко (Цырульнев, 83), Смирнов (Филимонов, 75), Диденко (капитан), Окриашвили, Ребенок, Риера, Кулишенко.

Отметим, что свой тренировочный сбор "Черноморец" проводит в турецком Сиде.