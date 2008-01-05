Команда Блохина усиливается
10:16, 05 января 2008Спорт
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Серьезный клуб, большие задачи...
Экс-капитан “Кубани”, вылетевшей в прошлом сезоне из российской Премьер-лиги, Виталий Калешин подписал контракт на четыре года с ФК Москва.
Эту информацию распространила газета Спорт-Экспресс. Впрочем, в беседе с корреспондентом этого издания сам футболист подтвердил ее.
"Естественно, я доволен. Серьезный клуб, большие задачи, интересная работа, новый тренер, с которым очень хочется поработать. Надеюсь, что на новом месте все сложится удачно, а кубанские болельщики, которые меня всегда поддерживали, оценят мой выбор", - сказал Виталий Калешин.
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