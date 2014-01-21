"Металлист" обыграл китайский "Бейцзин Гоань"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Металлист".

Все голы в этой встрече были забиты после перерыва. На 54-й минуте Красноперов с правого фланга обороны начал атаку, сыграв в центр на Нойока. Тот здорово перевел налево на Бланко, который сместился в центр и хлестко пробил с 25 метров - мяч от дальней штанги влетел в ворота. Спустя десять минут Марлос через полполя прошел, сместился направо, а затем навесил на дальний угол вратарской. Андриевский скинул мяч Гоменюку и тот с пары метров отправил его в ворота. Китайцам один гол удалось отквитать, но последнее слово все равно было за харьковчанами – Марлос реализовал пенальти, назначенный за снос Гоменюка.

"Металлист" в матче против китайцев играл в таком составе: Горяинов, Ксенз, Папа Гуйе (Шелаев вышел на замену на 46-й минуте), Пшеничных (Красноперов, 46), Вильягра (Азацкий, 46), Богданов, Эдмар (Нойок, 46), Бланко, Радченко (Марлос, 60), Степанюк (Андриевский, 46), Гоменюк (Барилко, 89).