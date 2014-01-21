Джокович проиграл в четвертьфинале Australian Open

Второй номер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов серб Новак Джокович проиграл матч 1/4 финала Открытого чемпионатат Австралии швейцару Станисласу Вавринке.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Джокович выходил на игру в роли явного фаворита Именно он является четырехкратным победителем этого турнира, действующим чемпионом, который выигрывал в Мельбурне три раза подряд - в 2011-13 годах.

Тем не менее, матч с Вавринкой получился затяжным и от того менее предсказуемым. Джокович относительно легко выиграл первый сет - 6:2. Но затем уступил в двух последующих 4:6, 2:6. И, хоть серб и выиграл четвертый сет (6:3) было понятно, что в пятой решающей партии победит не более мастеровитый и титулованный игрок, а тот, у кого окажутся крепче нервы. В этой борьбе в решающий момент сильнее оказался Вавринка - 9:7. Отметим, что матч продолжался почти четыре часа.

Это уже не первая сенсация на нынешнем Открытом чемпионате Австралии. Ранее в женском турнире из борбьбы выбыли первая и третья ракетки мира - американка Серена Уильямс и россиянка Мария Шарапова.

В полуфинале Вавринка встретится с Томашем Бердыхом из Чехии, который в матче 1/4 финала победил испанца Давида Феррера.

Еще два полуфиналиста Australian Open определятся 22 января. В матчах 1/4 финала швейцарец Роджер Федерер встретится с британцем Энди Марреем, а первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходит с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.